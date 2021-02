Bayern Monaco: annuncio Upamecano, ma il calciatore era in campo col Lipsia (Di domenica 14 febbraio 2021) Una mancanza di stile palese che testimonia, senza ombra di dubbio, quanto il Bayern Monaco sia il padrone assoluto ed incontrastato della Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco. Se ormai siamo tutti abituati, anche in Germania, a vedere i bavaresi che acquistano i migliori calciatori dalle dirette concorrenti che dovrebbero, nella giornata di ieri si è scritto un nuovo capitolo di questa incredibile saga: Dayot Upamecano, difensore centrale in forza al Lipsia, è stato annunciato come nuovo acquisto dei biancorossi mentre la compagine tedesca avversaria era in campo, con il francese protagonista, nella gara di campionato contro l’Asburgo. L’annuncio, ovviamente, non ha reso felice la società della Red Bull. Le dichiarazioni dal Lipsia dopo il caso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Una mancanza di stile palese che testimonia, senza ombra di dubbio, quanto ilsia il padrone assoluto ed incontrastato della Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco. Se ormai siamo tutti abituati, anche in Germania, a vedere i bavaresi che acquistano i migliori calciatori dalle dirette concorrenti che dovrebbero, nella giornata di ieri si è scritto un nuovo capitolo di questa incredibile saga: Dayot, difensore centrale in forza al, è stato annunciato come nuovo acquisto dei biancorossi mentre la compagine tedesca avversaria era in, con il francese protagonista, nella gara di campionato contro l’Asburgo. L’, ovviamente, non ha reso felice la società della Red Bull. Le dichiarazioni daldopo il caso ...

