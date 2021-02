Artigianato, a San Gregorio Armeno una statuina per gli operai della Whirlpool Napoli (Di domenica 14 febbraio 2021) Una statuina del presepe per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La statuina è stata donata a una delegazione di operai da un artigiano di via San Gregorio Armeno, la “strada dei presepi” nel cuore del centro antico di Napoli. La statuina ritrae un operaio che indossa una casacca con l’ormai noto slogan “Napoli non molla” e la spunta verde che hanno caratterizzato le manifestazioni di protesta dei lavoratori dello stabilimento di via Argine contro la chiusura decisa dalla multinazionale americana. “Rilanciamo nella giornata di San Valentino l’importanza della nostra vertenza, che si unisce alle difficoltà dei commercianti che in questo momento di crisi stanno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 febbraio 2021) Unadel presepe per i lavoratori dello stabilimentodi. Laè stata donata a una delegazione dida un artigiano di via San, la “strada dei presepi” nel cuore del centro antico di. Laritrae uno che indossa una casacca con l’ormai noto slogan “non molla” e la spunta verde che hanno caratterizzato le manifestazioni di protesta dei lavoratori dello stabilimento di via Argine contro la chiusura decisa dalla multinazionale americana. “Rilanciamo nella giornata di San Valentino l’importanzanostra vertenza, che si unisce alle difficoltà dei commercianti che in questo momento di crisi stanno ...

