"Apertura impianti sci? Una follia", i tecnici invocano il lockdown totale (Di domenica 14 febbraio 2021) Francesca Galici Torna lo spettro del lockdown totale? A chiederlo è ancora una volta Walter Ricciardi, che nei prossimi giorni incontrerà Roberto Speranza Per alcuni la crisi di governo è stata un diversivo dalla pandemia che ancora attanaglia e che sta allentando la sua morsa senza troppa convinzione e con troppa lentezza. Alla luce di questo, oggi gli esperti in coro stanno lanciando l'allarme per la necessità di nuovi lockdown, a loro dire per impedire quanto accaduto nel Regno Unito. Walter Ricciardi e Andrea Crisanti premono per le chiusure immediate e totali del Paese ma sul fronte opposto i governatori premono per le riaperture. Questa è la prima grana per Mario Draghi, che dovrà muoversi con celerità ed equilibrismo tra contagi e piano vaccinale. Quello delle vaccinazioni è un problema non ancora risolto nel ...

