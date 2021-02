Andrea Locatelli, speranza azzurra di Iwata (Di domenica 14 febbraio 2021) La Superbike 2021 sarà impreziosita da un nuovo talento italiano. Andrea Locatelli, fresco campione del Mondiale Supersport 2020, prenderà la guida della Yamaha YZF-R1 ufficiale lasciata libera dall’olandese Michael Van Der Mark. Prima di arrivare a questo momento d’oro della sua carriera, il giovane bergamasco ha conquistato grandi vittorie e superato indenne stagioni difficili. Un debutto in sordina nelle piccole cilindrate Andrea “Loca” Locatelli nasce ad Alzano Lombardo il 16 ottobre 1996. Le sue prime affermazioni con i campionati “a ruote alte” arrivano in sequenza: nel 2011 è campione del trofeo Moriwaki; nel 2012 replica nel trofeo Honda NSF250R e nel 2013, in sella alla Mahindra, sbanca nel CIV. Grazie agli ottimi risultati nel campionato italiano, come da buona tradizione, lo stesso anno arrivano le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) La Superbike 2021 sarà impreziosita da un nuovo talento italiano., fresco campione del Mondiale Supersport 2020, prenderà la guida della Yamaha YZF-R1 ufficiale lasciata libera dall’olandese Michael Van Der Mark. Prima di arrivare a questo momento d’oro della sua carriera, il giovane bergamasco ha conquistato grandi vittorie e superato indenne stagioni difficili. Un debutto in sordina nelle piccole cilindrate“Loca”nasce ad Alzano Lombardo il 16 ottobre 1996. Le sue prime affermazioni con i campionati “a ruote alte” arrivano in sequenza: nel 2011 è campione del trofeo Moriwaki; nel 2012 replica nel trofeo Honda NSF250R e nel 2013, in sella alla Mahindra, sbanca nel CIV. Grazie agli ottimi risultati nel campionato italiano, come da buona tradizione, lo stesso anno arrivano le ...

SBK, nel 2021 avremo la pattuglia italiana più forte di sempre?!

Con una pattuglia tricolore costituita da 4 punte , la nostra rappresentanza 2021 è ben fornita: Michael Ruben Rinaldi , Andrea Locatelli , Axel Bassani e Samuele Cavalieri sono il nuovo che avanza . ...

Andrea Locatelli, pilota bergamasco: ecco la sua carriera finora ed il percorso che lo ha condotto al sogno Mondiale Superbike con Yamaha.

Rinaldi, Locatelli, Bassani e Cavalieri: il quartetto tricolore vanta titoli vinti, moto ufficiali e giovani età. Sapranno fare meglio di Biaggi, Melandri, Giugliano e Canepa?

