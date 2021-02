Allarme Ebola in Guinea: 3 morti e 7 casi confermati. Il soccorso dell’OMS (Di lunedì 15 febbraio 2021) Insieme alla pandemia Covid-19, anche l’Ebola torna a circolare. Il capo della sanità nazionale: è emergenza. Peggio del Covid-19, l’Ebola: si tratta della prima riapparizione della malattia virale nell’Africa occidentale dal 2016. Tra il 2013 e il 2016, la peggiore epidemia nella storia dei virus iniziò proprio nella Repubblica di Guinea, dove la Specie Zaire L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 15 febbraio 2021) Insieme alla pandemia Covid-19, anche l’torna a circolare. Il capo della sanità nazionale: è emergenza. Peggio del Covid-19, l’: si tratta della prima riapparizione della malattia virale nell’Africa occidentale dal 2016. Tra il 2013 e il 2016, la peggiore epidemia nella storia dei virus iniziò proprio nella Repubblica di, dove la Specie Zaire L'articolo proviene da YesLife.it.

