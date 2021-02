Vittorio e l’amore per il Napoli, il tifoso 80enne commuove il web (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il signor Vittorio, un grande tifoso del Napoli, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante “Radio Goal” nel filo diretto con Valter De Maggio, ha commosso il web. “Quando è scattato l’amore per il Napoli?” Vittorio, di 80 anni, napoletano di nascita e grande tifoso degli azzurri, alla domanda non è riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere nel ricordare tutte le sensazioni vissute nel tempo per la squadra del suo cuore. L’anziano tifoso ha esternato tutto il suo amore per il Napoli, commuovendosi in diretta, mentre raccontava della prima partita degli azzurri a cui aveva assistito all’età di 8 anni presso lo Stadio Collana. Le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il signor, un grandedel, intervenuto a Radio Kiss Kissdurante “Radio Goal” nel filo diretto con Valter De Maggio, ha commosso il web. “Quando è scattatoper il?”, di 80 anni, napoletano di nascita e grandedegli azzurri, alla domanda non è riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere nel ricordare tutte le sensazioni vissute nel tempo per la squadra del suo cuore. L’anzianoha esternato tutto il suo amore per ilndosi in diretta, mentre raccontava della prima partita degli azzurri a cui aveva assistito all’età di 8 anni presso lo Stadio Collana. Le ...

