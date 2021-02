Sampdoria, riecco Ferrari: il difensore torna titolare con la Fiorentina (Di sabato 13 febbraio 2021) Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, torna finalmente disponibile dopo un anno travagliato: tecnica e spirito di sacrificio a disposizione di Ranieri La Sampdoria è ormai pronta ad affrontare la delicata sfida che la vedrà protagonista contro la Fiorentina. Quagliarella e compagni vogliono a tutti i costi ritrovare tre punti che varrebbero oro ma soprattutto tranquillità in termini di classifica. torna a disposizione Alex Ferrari, tormentato dai continui infortuni che lo hanno reso uno sfortunato protagonista nell’ultimo anno. Tutto ha inizio con la rottura del legamento crociato nel dicembre del 2019, che lo costringe a rimanere lontano dai campi per ben 199 giorni. L’ex difensore di Verona e Bologna riesce a lasciarsi alle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Alexdellafinalmente disponibile dopo un anno travagliato: tecnica e spirito di sacrificio a disposizione di Ranieri Laè ormai pronta ad affrontare la delicata sfida che la vedrà protagonista contro la. Quagliarella e compagni vogliono a tutti i costi ritrovare tre punti che varrebbero oro ma soprattutto tranquillità in termini di classifica.a disposizione Alex, tormentato dai continui infortuni che lo hanno reso uno sfortunato protagonista nell’ultimo anno. Tutto ha inizio con la rottura del legamento crociato nel dicembre del 2019, che lo costringe a rimanere lontano dai campi per ben 199 giorni. L’exdi Verona e Bologna riesce a lasciarsi alle ...

