Roma-Udinese, Fonseca: “Match difficile, non pensiamo all’Europa League. Pedro pronto, problema per Kumbulla”. E su Dzeko… (Di sabato 13 febbraio 2021) Conferenza stampa per tecnico della Roma, Paulo Fonseca.Alla vigilia della sfida dell'"Olimpico" contro l'Udinese, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, si è presentato in sala stampa per analizzare il Match di Serie A, in programma domani (domenica 14 febbraio), alle ore 12.30. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese, che ha dato qualche indizio sull'undici titolare."Pau Lopez giocherà domani. Il problema dei gol subiti non è solo per la questione dei tre centrali è una questione collettiva. Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento e devo vedere come sta. Se non giocherà, Cristante è una soluzione. Dzeko si sta allenando bene ma anche Borja Mayoral. Per domani devo vedere chi giocherà tra i ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Conferenza stampa per tecnico della, Paulo.Alla vigilia della sfida dell'"Olimpico" contro l', il tecnico della, Paulo, si è presentato in sala stampa per analizzare ildi Serie A, in programma domani (domenica 14 febbraio), alle ore 12.30. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese, che ha dato qualche indizio sull'undici titolare."Pau Lopez giocherà domani. Ildei gol subiti non è solo per la questione dei tre centrali è una questione collettiva. Ieriha avuto unin allenamento e devo vedere come sta. Se non giocherà, Cristante è una soluzione. Dzeko si sta allenando bene ma anche Borja Mayoral. Per domani devo vedere chi giocherà tra i ...

OfficialASRoma : ?? Quella di domani sarà la sfida numero 100 tra #ASRoma e Udinese in tutte le competizioni ?? 10 statistiche su… - Mediagol : #Roma-#Udinese, Fonseca: 'Match difficile, non pensiamo all'Europa League. Pedro pronto, problema per Kumbulla'. E… - IlgiallorossoIt : La lista dei convocati per Roma-Udinese. Il faraone a disposizione, out Kumbulla Paulo Fonseca ha diramato la list… - 11contro11 : #Roma-#Udinese, Gotti: «Speriamo di diventare più forti» #SerieA #11contro11 - rivistalaroma : ROMA-UDINESE. I convocati: ci sono Pedro e El Shaarawy #ASRoma #Convocati #ElShaarawy #Fonseca #Pedro #romaudinese… -