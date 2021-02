Patrizio Bianchi: chi è il ministro dell’Istruzione del Governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ Patrizio Bianchi il nuovo ministro dell’Istruzione nel Governo Draghi. Ieri sera l’ex Presidente della BCE ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei 23 ministri prima al Capo dello Stato Sergio Mattarella, poi a tutti gli italiani in una conferenza stampa. Leggi anche: Chi sono i nuovi Ministri del Governo Draghi: la lista completa Patrizio Bianchi: chi è il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha 68 anni ed è di Ferrara. In passato è stato l’ex rettore proprio dell’Università della sua città: si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna ed è stato allievo di Romano Prodi e di Alberto Quadrio Curzio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) E’il nuovonel. Ieri sera l’ex Presidente della BCE ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei 23 ministri prima al Capo dello Stato Sergio Mattarella, poi a tutti gli italiani in una conferenza stampa. Leggi anche: Chi sono i nuovi Ministri del: la lista completa: chi è il nuovoha 68 anni ed è di Ferrara. In passato è stato l’ex rettore proprio dell’Università della sua città: si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna ed è stato allievo di Romano Prodi e di Alberto Quadrio Curzio. ...

