Morto in auto a 20 anni. La mamma denuncia: i suoi amici non fecero nulla per salvarlo (Di sabato 13 febbraio 2021) Abbiamo un testimone che dice che i ragazzi non hanno mosso un dito per aiutare nostro figlio, loro pensavano a cosa dire ai carabinieri e alle scarpe costose che indossavano, che stavano per ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 febbraio 2021) Abbiamo un testimone che dice che i ragazzi non hanno mosso un dito per aiutare nostro figlio, loro pensavano a cosa dire ai carabinieri e alle scarpe costose che indossavano, che stavano per ...

