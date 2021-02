Mondiali Cortina 2021, discesa femminile: oro Suter, Curtoni 8^ (Di sabato 13 febbraio 2021) La svizzera Corinne Suter ha vinto la discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Grande prova della 26enne elvetica, che ha chiuso la sua prova sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1’34”27 conquistando la sua prima medaglia d’oro iridata in carriera, la quarta assoluta. Sul podio anche la tedesca Kira Weidle, argento a 20 centesimi, e l’altra elvetica Lara Gut-Behrami, oro in Super-G e oggi bronzo a 37 centesimi dalla connazionale. Il team azzurro, orfano dell’infortunata Sofia Goggia, si consola con l’ottavo posto di Elena Curtoni, che ha concluso la sua prova a 83 centesimi dalla vetta dopo essere scesa col pettorale numero 19. IL LIVE DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) La svizzera Corinneha vinto laliberadeidi sci alpino di. Grande prova della 26enne elvetica, che ha chiuso la sua prova sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1’34”27 conquistando la sua prima medaglia d’oro iridata in carriera, la quarta assoluta. Sul podio anche la tedesca Kira Weidle, argento a 20 centesimi, e l’altra elvetica Lara Gut-Behrami, oro in Super-G e oggi bronzo a 37 centesimi dalla connazionale. Il team azzurro, orfano dell’infortunata Sofia Goggia, si consola con l’ottavo posto di Elena, che ha concluso la sua prova a 83 centesimi dalla vetta dopo essere scesa col pettorale numero 19. IL LIVE DELLA GARA SportFace.

