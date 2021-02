Migranti: Open Arms ne raccoglie 40 al largo della Libia e pretende un porto sicuro, in Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il rimorchiatore haraggiunto una piccola imbarcazione di legno, da ore alla deriva, con a bordo 40 persone, tra cui una donna e un bimbo di tre mesi e tre ragazzi minorenni che viaggiavano soli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021) Il rimorchiatore haraggiunto una piccola imbarcazione di legno, da ore alla deriva, con a bordo 40 persone, tra cui una donna e un bimbo di tre mesi e tre ragazzi minorenni che viaggiavano soli L'articolo proviene da Firenze Post.

