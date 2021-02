Maltempo, neve e ghiaccio alle porte di Firenze (Di sabato 13 febbraio 2021) Un fine settimana con temperature siberiane anche in Toscana con neve e venti gelidi portati da Burian . La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per neve che ... Leggi su lanazione (Di sabato 13 febbraio 2021) Un fine settimana con temperature siberiane anche in Toscana cone venti gelidi portati da Burian . La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione perche ...

DPCgov : ??? Neve a bassa quota, piogge e venti forti al Centro-Sud. ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #13febbraio, in… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, venerdì #12febbraio, per rischio idraulico nel Lazio. ???? #allertaGIALLA meteo-idro in tre reg… - SkyTG24 : Maltempo, Burian porta neve e gelo su tutta l’Italia: scuole chiuse in alcune regioni - paoloderugeriis : RT @AnsaAbruzzo: Maltempo: neve in Abruzzo, -9,8 a Campo Imperatore - FEMsrl : Meteo, neve, gelo e maltempo da Nord a Sud. Disagi sulle strade e scuole chiuse -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve Meteo diretta, Burian gela l'Italia: nevica a Genova e Torino, Tamponamento sull'A23, un morto

Maltempo al Centro - Sud con bufere di neve sulle coste adriatiche e in Campania, a 1000 in Calabria e oltre i 1400 metri in Sicilia. Piogge sul Lazio e sulla Sardegna orientale, ma con nevicate a ...

Maltempo: neve in Emilia - Romagna, disagi limitati

Collina Faentina Notte di nevicate anche in Emilia Romagna, anche in pianura e nelle città, con Faenza che si è risvegliata con i tetti imbiancati e qualche centimetro di neve. Sull'Appennino le nevicate più rilevanti, con oltre 20 centimetri di media caduti, mentre al Passo delle Radici, in provincia di Modena, il vento ha creato accumuli fino a 70 centimetri. Un po' ...

Cronaca meteo diretta: IRROMPE IL GELO SIBERIANO, NEVE anche in PIANURA. FOTO, VIDEO e PREVISIONI 3bmeteo Treni, ritardi fino a 2 ore: doppio guasto a Caserta e Milano

Maltempo, treni in tilt a Caserta e Milano. Due guasti hanno rallentato la circolazione ferroviaria oggi, sabato 13 febbraio ...

Meteo, Burian sferza l'Italia: ecco gelo e neve

L'irruzione dei venti gelidi porta neve su coste e pianure, ma anche un sensibile crollo delle temperature che saranno glaciali per tutto il week-end ...

al Centro - Sud con bufere disulle coste adriatiche e in Campania, a 1000 in Calabria e oltre i 1400 metri in Sicilia. Piogge sul Lazio e sulla Sardegna orientale, ma con nevicate a ...Collina Faentina Notte di nevicate anche in Emilia Romagna, anche in pianura e nelle città, con Faenza che si è risvegliata con i tetti imbiancati e qualche centimetro di. Sull'Appennino le nevicate più rilevanti, con oltre 20 centimetri di media caduti, mentre al Passo delle Radici, in provincia di Modena, il vento ha creato accumuli fino a 70 centimetri. Un po' ...Maltempo, treni in tilt a Caserta e Milano. Due guasti hanno rallentato la circolazione ferroviaria oggi, sabato 13 febbraio ...L'irruzione dei venti gelidi porta neve su coste e pianure, ma anche un sensibile crollo delle temperature che saranno glaciali per tutto il week-end ...