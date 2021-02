LIVE Napoli-Juventus 1-0 | Serie A in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Ronaldo ancora una volta sbaglia un gol già fatto davanti a Meret. 52? Tiro di Ronaldo che sbaglia la conclusione con il destro. 50? Morata di testa non trova la porta. 48? Fuori Cuadrado e dentro Alex Sandro nella. 46?la ripresa! 18.55 Partita equilibrata che viene sbloccata da un rigore di Insigne,che gioca ma non riesce a creare pericoli concreti. A tra poco per il47? Fine del primo tempo1-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Chiesa prova il tiro a giro, pallone fuori. 41? Bernardeschi si sposta sulla destra con Cuadrado più verso il campo. 39? Morata conduce un contropiede ma non riesce a passare il pallone a Ronaldo ...

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - JuventusTV : ?????????? ???? ???????????????? ????! Il pre partita di #NapoliJuve è iniziato adesso! ???? - SmorfiaDigitale : LIVE Napoli-Juve 1-0 al 45 : decide Insigne su rigore per fallo di Chiellini - Riccardo_ADP : RT @juventusfc: #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match: - zazoomblog : Live Napoli-Juventus 1-0: Primo tempo Insigne su rigore - #Napoli-Juventus #1-0: Primo #tempo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

Video GolJuventus, Serie A: Insigne porta in rete i padroni di casa. Clicca qui per vedere la rete del match Pirlo incoraggia i ragazzi,Juventus (Getty Images) Video GolJuventus, Serie A: Insigne segna per i padroni di casa . Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai padroni di casa, portando in vantaggio i partenopei contro la compagine ...Tutto pronto pere Juventus che, tra poco, scenderanno in campo per sfidarsi nel secondo anticipo di questo ricco sabato di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:, 4 - 2 - 3 - 1: ...Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Diego Armando Maradon ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiduesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...