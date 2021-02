La sua piccola è morta a 7 mesi: ha provato fino all’ultimo a rianimarla (Di sabato 13 febbraio 2021) Una incredibile tragedia ed una madre che non voleva saperne di lasciare andare la sua piccola, purtroppo poi deceduta. AmbulanzaL’incredibile tragedia ha sconvolto l’intera comunità australiana del Queensland. Una bambina di soli 7 mesi deceduta in seguito ad un improvviso malore. Gli operatori del pronto soccorso, subito avvisati del malore si sono recati prontamente sul posto, trovandosi di fronte la straziante scena di una madre che prova a rianimare la propria piccola, troppo piccola per poterla immaginare in difficoltà, una scena tragica che ha commosso tutti i presenti. Gli operatori hanno quindi preso in mano la situazione provando ad intervenire con tutte le procedure di rianimazione del caso. Nel frattempo il trasporto presso il più vicino ospedale. Li però, nonostante le premure e gli ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) Una incredibile tragedia ed una madre che non voleva saperne di lasciare andare la sua, purtroppo poi deceduta. AmbulanzaL’incredibile tragedia ha sconvolto l’intera comunità australiana del Queensland. Una bambina di soli 7deceduta in seguito ad un improvviso malore. Gli operatori del pronto soccorso, subito avvisati del malore si sono recati prontamente sul posto, trovandosi di fronte la straziante scena di una madre che prova a rianimare la propria, troppoper poterla immaginare in difficoltà, una scena tragica che ha commosso tutti i presenti. Gli operatori hanno quindi preso in mano la situazione provando ad intervenire con tutte le procedure di rianimazione del caso. Nel frattempo il trasporto presso il più vicino ospedale. Li però, nonostante le premure e gli ...

