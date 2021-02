La montagna non partorisca il topolino. Mastrapasqua su turismo e Recovery Plan (Di sabato 13 febbraio 2021) I campionati mondiali di sci a Cortina – oltre a sbatterci in faccia il paradosso di nevicate più che copiose proprio nell’anno della chiusura degli impianti, causa Covid – possono riproporre al Paese (e al Governo entrante) uno dei temi cruciali per lo sviluppo “resiliente” e “sostenibile”: il ruolo della montagna nel sistema sociale ed economico italiano. Qualche anno fa il Censis ci ha offerto un’analisi dell’economia della montagna. Nelle aree montane si producono 235 miliardi di euro di valore aggiunto, il 16,3% della ricchezza nazionale. E la qualità dell’ambiente in queste aree resta altissima, visto che si consuma solo il 2,7% di suolo contro il 9,7% dei comuni non montani. In Italia il territorio di montagna rappresenta complessivamente il 54,3% della superficie nazionale, dove vivono circa 11 milioni di abitanti, il 17,9% ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) I campionati mondiali di sci a Cortina – oltre a sbatterci in faccia il paradosso di nevicate più che copiose proprio nell’anno della chiusura degli impianti, causa Covid – possono riproporre al Paese (e al Governo entrante) uno dei temi cruciali per lo sviluppo “resiliente” e “sostenibile”: il ruolo dellanel sistema sociale ed economico italiano. Qualche anno fa il Censis ci ha offerto un’analisi dell’economia della. Nelle aree montane si producono 235 miliardi di euro di valore aggiunto, il 16,3% della ricchezza nazionale. E la qualità dell’ambiente in queste aree resta altissima, visto che si consuma solo il 2,7% di suolo contro il 9,7% dei comuni non montani. In Italia il territorio dirappresenta complessivamente il 54,3% della superficie nazionale, dove vivono circa 11 milioni di abitanti, il 17,9% ...

