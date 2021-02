Il Movimento 5 stelle ne esce sconfitto, c’è poco da dire per me. Il loro è un fallimento politico (Di sabato 13 febbraio 2021) di Monica Valendino Il governo più “dragqueen” della storia occidentale (nel senso di colori messi assieme) nasce nel nome più beatificato di tutti i tempi, senza che il diretto interessato abbia mai detto un cappero sul programma, che non siano linee guida talmente generiche che basta una buona preparazione di ragioneria per capirle. Tra l’altro tali idee sono più che altro trapelate, perché Mario Draghi sa essere più silenzioso di Marcel Marceau. Ma la sua forza è anche un indiscusso carisma, attribuitogli anche senza conoscere a fondo i suoi pensieri. Caratteristica che è riuscita nell’intento di abbindolare per bene anche i Cinque stelle che escono frantumati e senza nulla in mano da una trattativa dove il banchiere più amato dai banchieri e dalle lobby (che tramano da mesi per come evitare che gli oltre 200 miliardi di fondi finiscano in mani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) di Monica Valendino Il governo più “dragqueen” della storia occidentale (nel senso di colori messi assieme) nasce nel nome più beatificato di tutti i tempi, senza che iltto interessato abbia mai detto un cappero sul programma, che non siano linee guida talmente generiche che basta una buona preparazione di ragioneria per capirle. Tra l’altro tali idee sono più che altro trapelate, perché Mario Draghi sa essere più silenzioso di Marcel Marceau. Ma la sua forza è anche un indiscusso carisma, attribuitogli anche senza conoscere a fondo i suoi pensieri. Caratteristica che è riuscita nell’intento di abbindolare per bene anche i Cinqueche escono frantumati e senza nulla in mano da una trattativa dove il banchiere più amato dai banchieri e dalle lobby (che tramano da mesi per come evitare che gli oltre 200 miliardi di fondi finiscano in mani ...

