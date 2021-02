Governo Draghi: i posti di sottosegretario nel mirino dei partiti. Crimi vuole l’Editoria (Di domenica 14 febbraio 2021) Si annunciano momenti difficili per i giornalisti: Vito Crimi, capo politico dei 5 Stelle, vorrebbe la poltrona di sottosegretario all'Editoria. Crimi preme per avere l'Editoria, poltrona capace di offrire molta visibilità, anche per cercare di placare, con una delega pesante, i mal di pancia del Movimento. Che è in subbuglio, con una pattuglia di parlamentari pronti a non votare la fiducia. Per Draghi, nel giorno del giuramento, gli auguri dei leader stranieri e in particolare dalle istituzioni e delle cancellerie europee: lavoriamo per un'Europa più forte, hanno detto Angela Merkel ed Emmanuel Macron L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Si annunciano momenti difficili per i giornalisti: Vito, capo politico dei 5 Stelle, vorrebbe la poltrona diall'Editoria.preme per avere l'Editoria, poltrona capace di offrire molta visibilità, anche per cercare di placare, con una delega pesante, i mal di pancia del Movimento. Che è in subbuglio, con una pattuglia di parlamentari pronti a non votare la fiducia. Per, nel giorno del giuramento, gli auguri dei leader stranieri e in particolare dalle istituzioni e delle cancellerie europee: lavoriamo per un'Europa più forte, hanno detto Angela Merkel ed Emmanuel Macron L'articolo proviene da Firenze Post.

