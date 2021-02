Gianna Gancia | «Io | leghista ed europeista | dico sì alla svolta di Salvini Ora lasceremo il gruppo sovranista a Strasburgo» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 13 febbraio 2021) Piemontese doc, come i vini che la sua famiglia, dal lontano 1850, produce nell’Astigiano:, europarlamentare della Lega, ha iniziato a fare politica prima ancora della nascita del Carroccio. «Avevo avuto rapporti con il Partito liberale già dagli anni del liceo», racconta. Ma c’è un’altra denominazione della sua origine che caratterizza il percorso politico della deputata: «Ho sempre creduto nei valori europeisti, liberali e federalisti». Adesso che il suo partito, per aderire al governo Draghi, ha dovuto fare un coming out nei confronti dell’Unione europea,vive con più serenità il suo mandato a Bruxelles. «La Lega ha l’opportunità di trainare il centrodestra italiano e giocare una partita importante per realizzare l’Europa delle regioni, forte diplomaticamente e con una difesa comune». ...