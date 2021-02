GF Vip e Signorini | azioni legali per due ex vipponi e un paparazzo | ecco chi sono

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nonostante Salvo Veneziano dica il contrario, Gabriele Parpiglia via Giornalettismo cita anche il suo nome tra i tre nominativi che sarebbero stati protagonisti dida parte del Grande Fratello Vip e di Alfonso. I tre nomi che il GF Vip eavrebbero diffidato Dagli stracci volati sui social alle carte.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SaCe86 : Alfonso Signorini e #GFVip: ecco i nomi dei 3 noti denunciati - Patty19240789 : RT @MaraMantoani: Speriamo sia vero che impongano chiarezza sul televoto truccato e che pongano fine alle palesi, vomitevoli, preferenze #t… - blogtivvu : #GFVip e Alfonso Signorini, azioni legali per due ex vipponi e un paparazzo: ecco chi sono - martaconti18 : RT @Pinco_Pallinaxx: Ragazzi ma è vero? #tzvip #sovip #IOSTOCONTOMMASOESTEFANIA - Pinco_Pallinaxx : Ragazzi ma è vero? #tzvip #sovip #IOSTOCONTOMMASOESTEFANIA -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Signorini

Al momento del verdetto, inon si aspettano questi risultati. La Ruta mostra di essere furiosa e se ne va senza salutare nessuno. A bloccarla sulla porta rossa è Alfonsoche le dice di ...Al GFun nuovo incontro con Walter Zenga. Ma questa volta, durante la 39esima puntata del reality, Alfonsoha invitato anche il fratello di Andrea, Nicolò. Un confronto a tre, dunque, tanto ...Tommaso Zorzi, in piena notte, ha tentato la fuga dalla casa del GF Vip ma ciò che è successo dopo ha avuto ... in cui è stato descritto nei filmati mostrati nel serale da Alfonso Signorini. Prima con ...Andrea Zenga ha stupito tutti al Gf Vip, il gieffino ha chiaramente detto di provare un interesse per una ragazza della casa, ecco di chi si tratta.