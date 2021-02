Esmè Bianco accusa Marilyn Manson (Di sabato 13 febbraio 2021) Le accuse verso la rockstar Marilyn Manson, non si fermano. A Evan Rachel Wood si aggiunge Esmè Bianco, nota per il ruolo di Ros in “Game Of Thrones”. Recentemente ha rilasciato un’intervista per “The Cut” in cui racconta l’esperienza con il cantante. Esmè Bianco racconta le violenze subite Esmè Bianco e Marilyn Manson si conoscono nel 2009 e iniziano a frequentarsi nel 2011, appena dopo il divorzio da Dita Von Teese. Manson aveva coinvolto l’attrice in un progetto ispirato all’opera di Lewis Carrol, “Phantasmagoria”. La presenza della ragazza negli Stati Uniti era strettamente connessa al suo impegno lavorativo. La paura dell’attrice era quindi che, terminando la relazione con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Le accuse verso la rockstar, non si fermano. A Evan Rachel Wood si aggiunge, nota per il ruolo di Ros in “Game Of Thrones”. Recentemente ha rilasciato un’intervista per “The Cut” in cui racconta l’esperienza con il cantante.racconta le violenze subitesi conoscono nel 2009 e iniziano a frequentarsi nel 2011, appena dopo il divorzio da Dita Von Teese.aveva coinvolto l’attrice in un progetto ispirato all’opera di Lewis Carrol, “Phantasmagoria”. La presenza della ragazza negli Stati Uniti era strettamente connessa al suo impegno lavorativo. La paura dell’attrice era quindi che, terminando la relazione con ...

Ultime Notizie dalla rete : Esmè Bianco Marilyn Manson accusato anche dall'attrice di Games of Thrones: 'Sua prigioniera'

Questa volta ad accusare Marilyn Manson di violenze e abusi, sia fisici che psicologici è stata Esmè Bianco, l'attrice della serie di successo Game of Thrones anche lei appartenente alla schiera di ...

Durante l intervista la Bianco ha rivelato che le ci sono voluti sette anni per rendersi conto delle violenze subite dal rocker durante la loro relazione poich pensava che lui l amasse. L attrice ha ...

