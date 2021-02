Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) “Dutturi, dutturi, havia sintuta, facittira il Guberna Draconia!”. “Stavia a vidiri propria ura”. Catarelli: “Havia vista commo leggiva bine Draconia, paria nu libbera stampate”. Muntilbano: “Sissi, paria chilla priveta che voliano fari il Piscupa”. C: “Chi ni pinsa del nueva Guberna?”. M: “Nun ni pinsa nihilo: vidimma che facia”. C: “Ma ci stavia macari Brunette… “. M: “E Sanrima nun è nimmina smorcata”. C: “Ma pirchia chist’anna ci staviana i ricchia e puvera?”. M: “Ma chilla poia la brunette dei ricchia e puvera ura tene la ricriscita”. C: “Mintra Brunette nun è propria criscita”. M: “Per il Sudde ci stavia la Carfagnia”. C: “Mi pari che si ficia truppa sicca”. M: “A cirtia fimmina succeda”. C: “Ma cirta ia nun li saccia propria”. M: Qualichiduna è omma propria di Draconia”. C: “E li altera?”. M: “Sugno ginta di partita”. C: “Ma già dipartita sugno?”. M: “Catarè, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) “Dutturi, dutturi, havia sintuta, facittira il Guberna Draconia!”. “Stavia a vidiri propria ura”. Catarelli: “Havia vista commo leggiva bine Draconia, paria nu libbera stampate”. Muntilbano: “Sissi, paria chilla priveta che voliano fari il Piscupa”. C: “Chi ni pinsa del nueva Guberna?”. M: “Nun ni pinsa nihilo: vidimma che facia”. C: “Ma ci stavia macari Brunette… “. M: “E Sanrima nun è nimmina smorcata”. C: “Ma pirchia chist’anna ci staviana i ricchia e puvera?”. M: “Ma chilla poia la brunette dei ricchia e puvera ura tene la ricriscita”. C: “Mintra Brunette nun è propria criscita”. M: “Per il Sudde ci stavia la Carfagnia”. C: “Mi pari che si ficia truppa sicca”. M: “A cirtia fimmina succeda”. C: “Ma cirta ia nun li saccia propria”. M: Qualichiduna è omma propria di Draconia”. C: “E li altera?”. M: “Sugno ginta di partita”. C: “Ma già dipartita sugno?”. M: “Catarè, ...

