Covid, 43 positivi in una Rsa del Brindisino: erano tutti vaccinati. Sono tutti asintomatici (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 43 le persone positive al Coronavirus nella Residenza socio sanitaria "Sancta Maria Regina Pacis" a Fasano (Brindisi) in cui sia gli ospiti sia gli operatori erano gi stati sottoposti alla ...

