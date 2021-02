Al via l’era Draghi, il giuramento al Quirinale (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 11.57, con tre minuti di anticipo, Mario Draghi ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, è ufficialmente il nuovo presidente del Consiglio. Dopo di lui, tutti i suoi 23 ministri. Quindici uomini, 8 donne. Niente parenti e niente giornalisti. Distanziamento, mascherine e cerimonia in streaming. L’Italia entra così ufficialmente nell’era Draghi. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 11.57, con tre minuti di anticipo, Mario Draghi ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, è ufficialmente il nuovo presidente del Consiglio. Dopo di lui, tutti i suoi 23 ministri. Quindici uomini, 8 donne. Niente parenti e niente giornalisti. Distanziamento, mascherine e cerimonia in streaming. L’Italia entra così ufficialmente nell’era Draghi.

