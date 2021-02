WhatsApp, svolta epocale: la novità fa sognare gli utenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non si fermano le novità per gli utenti di WhatsApp. L’applicazione è pronta a lanciare la nuova funzione acclamata da tempo dall’intera utenza. L’anno nuovo non ha portato grandissime soddisfazioni a WhatsApp, che ha visto un notevole calo e perdità di consensi a causa delle nuove policy sulla privacy. Infatti tra appena tre mesi, il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non si fermano leper glidi. L’applicazione è pronta a lanciare la nuova funzione acclamata da tempo dall’intera utenza. L’anno nuovo non ha portato grandissime soddisfazioni a, che ha visto un notevole calo e perdità di consensi a causa delle nuove policy sulla privacy. Infatti tra appena tre mesi, il L'articolo proviene da Inews.it.

filoage : WhatsApp: punto di svolta? Non ancora - lafavolaebella : raga ma vogliamo parlare della comodità di poter continuare ad ascoltare un vocale anche se si esce da whatsapp mado una svolta - PescaAngela : RT @LolloNicolao: #Whatsapp e i suoi amici non sono sicuri, perciò nel mondo delle #chat le aziende, per le informazioni riservate, si adeg… - vlnicolao : RT @LolloNicolao: #Whatsapp e i suoi amici non sono sicuri, perciò nel mondo delle #chat le aziende, per le informazioni riservate, si adeg… - fljhigh : //comunque twitter è proprio la svolta per stare alla larga da tutte le persone che mi scrivono su whatsapp e che n… -