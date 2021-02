Ultimi sondaggi Tp: la maggioranza che sostiene Draghi piace solo al 4,1% degli italiani (Di venerdì 12 febbraio 2021) La maggioranza estesa (LeU-M5S-Pd-IV, centristi, FI e Lega) che ha detto sì al governo Conte piace solo al 4,1% degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 9 e l’11 febbraio 2021. A sorpresa, la maggioranza che raccoglie più preferenze è quella composta da Italia Viva, centristi e tutto il centrodestra (25,5%), segue quella che ha sostenuto il Conte bis (18%), poi la maggioranza “Ursula” (15%), poi una composta da Pd-IV, centristi, FI e Lega (9,1%), poi Pd-IV, centristi e tutto il centrodestra (4,5%) e infine LeU-M5S-Pd-IV, centristi e tutto il centrodestra (3%). Ultimi sondaggi Tp: il giudizio degli italiani sul Conte ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laestesa (LeU-M5S-Pd-IV, centristi, FI e Lega) che ha detto sì al governo Conteal 4,1%. È quanto emerge dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 9 e l’11 febbraio 2021. A sorpresa, lache raccoglie più preferenze è quella composta da Italia Viva, centristi e tutto il centrodestra (25,5%), segue quella che ha sostenuto il Conte bis (18%), poi la“Ursula” (15%), poi una composta da Pd-IV, centristi, FI e Lega (9,1%), poi Pd-IV, centristi e tutto il centrodestra (4,5%) e infine LeU-M5S-Pd-IV, centristi e tutto il centrodestra (3%).Tp: il giudiziosul Conte ...

