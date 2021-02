Toninelli, Pedullà la spara grossa: “Tra i migliori ministri della storia d’Italia”. Il web si sganascia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Va bene difendere la bandiera movimentista ammainata dopo gli ultimi eventi da ribelli e dissidenti. Passi cercare di salvare il salvabile di un Movimento in disfacimento che nelle ultime ore ha perso la faccia e Di Battista. Ma stavolta Pedullà su Toninelli la spara davvero grossa. E battibeccando con un agguerrito Giuseppe Cruciani, sfiora il ridicolo e sciocca i telespettatori, asserendo l’imponderabile: «Uno dei migliori ministri della storia d’Italia». Gli altri ospiti in studio – e in collegamento – trattengono a stento le risate. Il web si sganascia. I telespettatori e gli elettori decisamente meno… Pedullà su Toninelli la spara davvero grossa: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Va bene difendere la bandiera movimentista ammainata dopo gli ultimi eventi da ribelli e dissidenti. Passi cercare di salvare il salvabile di un Movimento in disfacimento che nelle ultime ore ha perso la faccia e Di Battista. Ma stavoltasuladavvero. E battibeccando con un agguerrito Giuseppe Cruciani, sfiora il ridicolo e sciocca i telespettatori, asserendo l’imponderabile: «Uno dei». Gli altri ospiti in studio – e in collegamento – trattengono a stento le risate. Il web si. I telespettatori e gli elettori decisamente meno…suladavvero: ...

Rinaldi_euro : Dritto e Rovescio, il delirio di Gaetano Pedullà: 'Toninelli uno dei migliori ministri della storia', gli ride in f… - Eugenio85428611 : RT @Claudie9223: PEDULLA' :' #Toninelli È STATO UNO DEI MIGLIORI MINISTRI DELLA REPUBBLICA '...???????????????????????? #DrittoeRovescio #russeau #Go… - mario_bontempo : RT @mariamacina: @AugustoMinzolin Pedullà è una barzelletta sconcia. Ha avuto il coraggio di affermare che “ Toninelli è stato il miglior m… - VanniRestelli : RT @Rinaldi_euro: Dritto e Rovescio, il delirio di Gaetano Pedullà: 'Toninelli uno dei migliori ministri della storia', gli ride in faccia… - GiorgioCarbon12 : RT @Rinaldi_euro: Dritto e Rovescio, il delirio di Gaetano Pedullà: 'Toninelli uno dei migliori ministri della storia', gli ride in faccia… -