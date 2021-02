Terra dei Fuochi | action day a Caserta e Saviano | sigilli a sei aziende

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEffettuata ieri nei Comuni di– in provincia di Napoli – e, un’operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della prefettura di Napoli con la prefettura di, le due questure e con le altre Forze di Polizia delle provincie, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”. Sono entrati in azione 23 equipaggi ...

reportrai3 : Il rapporto prodotto grazie all'accordo tra Procura Napoli Nord e ISS attesta che alcune gravi patologie (tumore al… - Avvenire_Nei : #Terradeifuochi Di rifiuti si muore. Ecco i dati che lo provano - Tg3web : Anna e Marzia, madri di due giovanissime vittime del cancro, hanno sempre saputo che il loro dramma nasceva dai cam… - Carmela_oltre : RT @Avvenire_Nei: Terra dei fuochi. La storia infinita, sempre negata, che iniziò 40 anni fa - Alessia00286018 : 'Sulla terra, tra gli uomini, non c'è posto per gli dei.' ~ Claude Chabrol -

