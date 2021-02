Syria, il padre aggredito. La denuncia: 'In prognosi riservata per una mascherina' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Trauma facciale e dieci giorni di prognosi riservata per il padre della cantante Syria . Luciano Cipressi, direttore artistico di Radio Italia Anni '60 con il nome d'arte di Elio Cipri , aveva ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Trauma facciale e dieci giorni diper ildella cantante. Luciano Cipressi, direttore artistico di Radio Italia Anni '60 con il nome d'arte di Elio Cipri , aveva ...

