Spread, apertura in calo: il differenziale scende sotto la soglia dei 90 punti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi si appresta a sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri del nuovo governo. E la discesa dello Spread prosegue. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund), che misura il “rischio Paese” percepito dai mercati, ha aperto in calo ed è sceso sotto la soglia psicologica dei 90 punti. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44%, aggiornando così il minimo storico. Nei giorni delle prime consultazioni del nuovo presidente incaricato, aveva superato lo 0,6%. Si conferma in calo invece Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi (Ftse Mib -0,44%), pur con lo Spread assestato a 89,7 punti, in attesa che l’ex presidente della Bce sciolga la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi si appresta a sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri del nuovo governo. E la discesa delloprosegue. Iltra i titoli di Stato decennali italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund), che misura il “rischio Paese” percepito dai mercati, ha aperto ined è scesolapsicologica dei 90. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44%, aggiornando così il minimo storico. Nei giorni delle prime consultazioni del nuovo presidente incaricato, aveva superato lo 0,6%. Si conferma ininvece Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi (Ftse Mib -0,44%), pur con loassestato a 89,7, in attesa che l’ex presidente della Bce sciolga la ...

I Btp sono destinati a svalutarsi non appena i tassi ripartono. Quali vendere e dove investire il ricavato. Le strategie vincenti e i nuovi titoli in arrivo ...

Aperture deboli per le piazze europee, all'indomani delle stime della Commissione sull'andamento del Pil dei paesi dell'eurozona e sulle prospettive di ripresa. Milano perde lo 0,18%, Parigi lo 0,14% ...

