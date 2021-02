Roma, Pedro: “Possiamo vincere l’Europa League. E sul mio futuro…” (Di sabato 13 febbraio 2021) La Roma è pronta a rilanciare Pedro in vista dello sprint per la corsa alla Champions League e del cammino in Europa League. Lo spagnolo ex Chelsea e Barcellona ha parlato a Roma TV delle ambizioni del club capitolino: “Europa League? Possiamo vincerla, sappiamo che ci sono grandi rivali e ci attendono grandi partite, ogni match sarà difficile. Il Braga sarà un avversario complicato, specialmente in casa loro. Dovremo prepararla bene e giocare con intelligenza, credo che sia molto importante dato che si gioca su 180 minuti. Il mio futuro? Purtroppo non giocherò ancora per molti anni, ma proprio per questo volevo venire qui, per provare a vincere nuovi trofei e farlo in un club importante come la Roma”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Laè pronta a rilanciarein vista dello sprint per la corsa alla Championse del cammino in Europa. Lo spagnolo ex Chelsea e Barcellona ha parlato aTV delle ambizioni del club capitolino: “Europavincerla, sappiamo che ci sono grandi rivali e ci attendono grandi partite, ogni match sarà difficile. Il Braga sarà un avversario complicato, specialmente in casa loro. Dovremo prepararla bene e giocare con intelligenza, credo che sia molto importante dato che si gioca su 180 minuti. Il mio futuro? Purtroppo non giocherò ancora per molti anni, ma proprio per questo volevo venire qui, per provare anuovi trofei e farlo in un club importante come la”. SportFace.

OfficialASRoma : ?? La puntata di #MatchPreview dedicata a #RomaUdinese è online su Roma TV+! ?? All'interno c'è la versione integr… - sportface2016 : #Roma #Pedro non nasconde le ambizioni dei capitolini in vista della ripartenza dell'Europa League - zazoomblog : Roma Pedro: “L’Europa League? Possiamo vincerla. Non giocherò ancora a lungo” - #Pedro: #“L’Europa #League?… - ItaSportPress : Roma, Pedro: 'L'Europa League? Possiamo vincerla. Non giocherò ancora a lungo' - - riccardo_casoli : RT @DajeRomaDaje5: #Pedro tornerà a disposizione per la sfida con l'Udinese, la squadra contro cui ha segnato il suo primo gol in maglia gi… -