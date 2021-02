Prostituzione | donne ricattate con riti magici | 4 arresti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Giovanicon, considerate come merce, trasportate sui barconi che attraversano il Mediterraneo e sfruttate a fini sessuali. Quattro nigeriani sono stati arrestati, su delega...

Giovani donne ricattate con riti magici, considerate come merce, trasportate sui barconi che attraversano il Mediterraneo e sfruttate a fini sessuali. Quattro nigeriani sono stati arrestati, su delega della Procura di Ragusa, per l'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione ed altre fattispecie delittuose. L'indagine, coordinata dalla ...