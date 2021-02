Panariello e Marco Giallini | lutto tremendo | entrambi pesantemente segnati

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Giorgio , ecco cos’è successo ai due amatissimi attori.e Gorgio, terribilesono statiSono due attori amatissimi dal pubblico, con una carriera incredibile alle spalle, e ora si sono messi in gioco insieme in tv, con uno show davvero imperdibile. Stiamo parlando, ovviamente, di Giorgio. Attore, comico, imitatore e showman il primo, attore tre volte vincitore ai Nastri D’Argento il secondo. Insomma, due nomi una garanzia per il pubblico, che ora li sta seguendo nel loro nuovo sit-show ‘Lui è peggio di me’. Un omaggio al famoso film di Enrico Oldoini del 1985, che parla proprio del rapporto tra due amici. Amici proprio come i due ...

paolaturci : Domani sera su rai tre c’è il nuovo show d Giallini e Panariello. Marco, musicista e grande conoscitore di bella mu… - Tg3web : Debutta oggi, in prima serata su @RaiTre, la nuova strana coppia della televisione italiana. Giorgio Panariello e M… - tutto_travaglio : #Marco Giallini e Giorgio Panariello: la ‘strana coppia’ di RaiTre si racconta – LA DIRETTA - Il Fatto Quotidiano… - ErsiliaDe1 : RT @paolaturci: Domani sera su rai tre c’è il nuovo show d Giallini e Panariello. Marco, musicista e grande conoscitore di bella musica, mi… - TAQB : RT @paolaturci: Domani sera su rai tre c’è il nuovo show d Giallini e Panariello. Marco, musicista e grande conoscitore di bella musica, mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Panariello Marco

Lui é peggio di me,Giallini svela alcuni retroscena sulla collaborazione con GiorgioGiorgioGiallini debutteranno finalmente in Tv con Lui é peggio di me stasera, 11 febbraio su Rai 3. Si tratta di uno spettacolo a metà tra il varietà e la sit com, che i due, nel corso di ...In altre due foto poi la bella Kasia è ritratta in compagnia dei due mattatori del programma GiorgioGiallini . In questo caso ad incantare è l'atmosfera rilassata che si respira ...Una cena d’estate, qualche diretta Instagram, molti punti in comune legati anche a vicende dolorose della vita privata. Nella prima puntata saranno ospiti Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti ...Il nuovo show Lui è peggio di me esordisce all’insegna del divertimento e dei grandi ospiti. Tra questi la splendida attrice Kasia Smutniak.