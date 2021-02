Ostia | operazione ‘Masterchef’ | arrestati pusher che rifornivano gli chef del litorale laziale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Avevano occupato un appartamento del Comune di Roma, ancora assegnato ad un donna deceduta da poco tempo, per utilizzarlo come base di spaccio ma soprattutto come rifugio durante i blitz delle Forze dell’Ordine nel quartiere di. Dopo un’articolata attività di indagine da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, sono finiti in manette un uomo P.C. 29enne ed una donna F.M. di 20 anni entrambi italiani, denunciati per favoreggiamento due uomini rispettivamente di 35 e 26 anni e segnalati per uso personale di sostanza stupefacente 5 clienti. I poliziotti oltre a sequestrare l’immobile, perché ritenuto direttamente funzionale all’attività di spaccio, hanno sequestrato circa 700 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e circa 30 grammi tra cocaina ed hashish. Le indagini Indagine che ha avuto origine ...