Oddworld | Soulstorm è nelle fasi di rifinitura e presto sarà svelata la data di uscita

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è stato recentemente protagonista all'Epic Games Store Spring Showcase con il nuovo trailer che ha svelato i vari gadget che potrà usare il nostro Abe. Tuttavia, nonostante la presenza del gioco all'evento di Epic, non è stata comunicata l'attesa notizia delladi. Fortunatamente, sembra che i fan non dovranno aspettare molto, poiché il team di sviluppo ha annunciato attraverso Twitter che ladi lanciorivelata molto. "Annunceremoladi. Il team ha quasi finito di eliminare i bug. I filmati sono terminati. Il bilanciamento è completo. E presenteremo il gioco alle prime parti entro la fine di questo mese", si legge nel tweet. Leggi altro...

