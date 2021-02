«Ne valeva la pena?»: il sarcasmo di Di Battista sulla squadra di Draghi. E i Cinquestelle divisi fra pochi giorni devono scegliere una nuova leadership (Di sabato 13 febbraio 2021) I gruppi parlamentari sono in fibrillazione. I cinque stelle delusi dalla squadra di governo enunciata da Mario Draghi sono parecchi e si scambiano tutto il risentimento in diversi gruppi Whatsapp. Seppure il M5S è la forza parlamentare che ha espresso più ministri, la tipologia di dicasteri scontenta molti. A 24 ore dall’annuncio di Alessandro Di Battista di abbandonare il Movimento, i grillini vivono la fase più complicata della loro storia politica. Indice della frammentazione che imperversa nei 5 stelle sono anche le percentuali del voto su Rousseau riguardanti la fiducia al terzo governo di questa legislatura: 59% di “sì” contro 41% di no. Se non è pareggio, c’è da considerare che molti voti favorevoli sono stati espressi con la riserva di vedere la formazione finale dell’esecutivo. Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, i più ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) I gruppi parlamentari sono in fibrillazione. I cinque stelle delusi dalladi governo enunciata da Mariosono parecchi e si scambiano tutto il risentimento in diversi gruppi Whatsapp. Seppure il M5S è la forza parlamentare che ha espresso più ministri, la tipologia di dicasteri scontenta molti. A 24 ore dall’annuncio di Alessandro Didi abbandonare il Movimento, i grillini vivono la fase più complicata della loro storia politica. Indice della frammentazione che imperversa nei 5 stelle sono anche le percentuali del voto su Rousseau riguardanti la fiducia al terzo governo di questa legislatura: 59% di “sì” contro 41% di no. Se non è pareggio, c’è da considerare che molti voti favorevoli sono stati espressi con la riserva di vedere la formazione finale dell’esecutivo. Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, i più ...

