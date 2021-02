Milano, commessa rifiuta di consegnare l’incasso: rapinatore la colpisce con una lama. Indagini in corso (Di venerdì 12 febbraio 2021) È entrato a volto scoperto nello store Yamamay di piazza Cordusio, in pieno centro a Milano e pretendeva l’incasso. Come riporta il quotidiano Il Giorno ieri alle 19.30 l’uomo ha minacciato la commessa, una ragazza di 28 anni, che si è rifiutata di consegnarglielo. A quel punto il malvivente l’ha colpita con un oggetto appuntito, forse un coltello, all’altezza dell’ascella ed è scappato via, senza la refurtiva. La ragazza ferita è stata trovata a terra spaventata. Il taglio è risultato piuttosto superficiale. Gli uomini della Polizia e il personale di un’ambulanza sono arrivati immediatamente nel negozio e la 28enne è stata trasportata all’ospedale Niguarda in codice giallo. Mentre sul luogo, gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi per raccogliere ogni elemento utile a risalire al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) È entrato a volto scoperto nello store Yamamay di piazza Cordusio, in pieno centro ae pretendeva. Come riporta il quotidiano Il Giorno ieri alle 19.30 l’uomo ha minacciato la, una ragazza di 28 anni, che si èta di consegnarglielo. A quel punto il malvivente l’ha colpita con un oggetto appuntito, forse un coltello, all’altezza dell’ascella ed è scappato via, senza la refurtiva. La ragazza ferita è stata trovata a terra spaventata. Il taglio è risultato piuttosto superficiale. Gli uomini della Polizia e il personale di un’ambulanza sono arrivati immediatamente nel negozio e la 28enne è stata trasportata all’ospedale Niguarda in codice giallo. Mentre sul luogo, gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi per raccogliere ogni elemento utile a risalire al ...

