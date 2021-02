Malpensa e Orio, bagagli al sicuro con i nuovi sistemi di Leonardo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Saranno realizzati da Leonardo il nuovo impianto di smistamento bagagli e il sistema di sorveglianza delle operazioni sulle piste dell'aeroporto lombardo di Malpensa, mentre una nuova macchina smistatrice delle valigie sarà installata nel terminal dello scalo Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio. Quale miglior momento di quello attuale per investire in tecnologia, ora che il traffico è ridotto e quindi ci sono le condizioni per poter collaudare adeguatamente gli impianti, stante che tutti gli indicatori del traffico aereo prevedono forte ripresa a partire dall'estate. Per Leonardo si tratta di un importante consolidamento della sua presenza nel settore aeroportuale civile che si è concretizzato con la firma dei contratti con le società di gestione dei due scali, Sea e Sascbo, che per numero di ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Saranno realizzati dail nuovo impianto di smistamentoe il sistema di sorveglianza delle operazioni sulle piste dell'aeroporto lombardo di, mentre una nuova macchina smistatrice delle valigie sarà installata nel terminal dello scalo Il Caravaggio di Bergamoal Serio. Quale miglior momento di quello attuale per investire in tecnologia, ora che il traffico è ridotto e quindi ci sono le condizioni per poter collaudare adeguatamente gli impianti, stante che tutti gli indicatori del traffico aereo prevedono forte ripresa a partire dall'estate. Persi tratta di un importante consolidamento della sua presenza nel settore aeroportuale civile che si è concretizzato con la firma dei contratti con le società di gestione dei due scali, Sea e Sascbo, che per numero di ...

