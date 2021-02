LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: doppio test alle 10.15 e alle 13.00 (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pettorali e startlist delle Prove di Discesa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Prove cronometrate della Discesa libera femminile ai Mondiali 2021 di sci alpino. A Cortina d’Ampezzo le ragazze avranno la possibilità di testare la pista Olimpia delle Tofane per due volte: prima alle ore 10.15 e successivamente alle ore 13.00. Si tratterà di due Prove cruciali per capire bene il tracciato e prepararsi al meglio in vista della gara di domani. Si torna sulla neve dopo il palpitante superG di ieri vinto da Laura Gut e la svizzera sembra essere ancora la favorita per ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPettorali e startlist dellediBuongiorno e benvenuti alladellecronometrate dellalibera femminile ai2021 di sci. A Cortina d’Ampezzo le ragazze avranno la possibilità diare la pista Olimpia delle Tofane per due volte: primaore 10.15 e successivamenteore 13.00. Si tratterà di duecruciali per capire bene il tracciato e prepararsi al meglio in vista della gara di domani. Si torna sulla neve dopo il palpitante superG di ieri vinto da Laura Gut e la svizzera sembra essere ancora la favorita per ...

Sportflash24 : Sci / Report dettagliato SuperG maschile e SuperG femminile Mondiali Cortina 11 febbraio 2021 >… - MirkovicRN : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta dalle 22:40… - IFlck : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta dalle 22:40… - RaiSport : ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta d… - CinguettaTV : @OltreTv Intendevi Live!! Dai è adatto alla prima serata come gli sci al mare ???? -