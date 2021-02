LIVE Errani-Hsieh 4-6 6-2, Australian Open 2021 in DIRETTA: l’azzurra porta la sfida al terzo set! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio e due diritti incrociati vincenti per Hsieh. 15-40 DUE PALLE BREAK! Hsieh in balia di Sarita. 0-30 Attacco di diritto lungoline a e chiusura a rete della Errani. 0-15 Errani alza due lob: sul secondo, Hsieh in completa difficoltà. INIZIO terzo SET 03.56 Grande secondo parziale giocato e vinto da Sara Errani che vola sul 3-0 e ha la chance per il 4-0 ma l’orgoglio, poi fine a stesso, ha fatto reagire Hsieh: sarà un terzo set decisivo. FINE SECONDO SET 6-2 SARA Errani VINCE IL SECONDO SET 40-30 SET POINT Errani! l’azzurra sta dominando il game. 30-30 Servizio e diritto ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e due diritti incrociati vincenti per. 15-40 DUE PALLE BREAK!in balia di Sarita. 0-30 Attacco di diritto lungoline a e chiusura a rete della. 0-15alza due lob: sul secondo,in completa difficoltà. INIZIOSET 03.56 Grande secondo parziale giocato e vinto da Sarache vola sul 3-0 e ha la chance per il 4-0 ma l’orgoglio, poi fine a stesso, ha fatto reagire: sarà unset decisivo. FINE SECONDO SET 6-2 SARAVINCE IL SECONDO SET 40-30 SET POINTsta dominando il game. 30-30 Servizio e diritto ...

