LIVE Australian Open 2021, risultati 12 febbraio in DIRETTA: Zverev e Halep agli ottavi, out Schwartzman e Shapovalov (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DA DOMANI Australian Open A PORTE CHIUSE 11.40 Il canadese FeliX Auger-Aliassime ha vinto il derby con Denis Shapovalov per 7-5 7-5 6-3. Shapovalov aveva sconfitto Jannik Sinner al primo turno. 10.35 Avanza la rumena Simona Halep, capace di rifilare un sonoro 6-1 6-3 alla russa Kudermetova. 10.20 Il canadese Milos Raonic ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics in quattro set: 7-6(2), 5-7, 6-2, 6-2. 09.15 Il russo Karatsev si è sbarazzato dell’argentino Schwartzmn con un triplo 6-3: inatteso ko per il solidissimo sudamericano. 09.10 Il serbo Lajovic ha sconfitto lo spagnolo Martinez in quattro set: 6-7(6), 7-5, 6-1, 6-4. 07.09 Il tedesco Alexander Zverev batte il francese Adrian Mannarino per 6-3 6-3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADA DOMANIA PORTE CHIUSE 11.40 Il canadese FeliX Auger-Aliassime ha vinto il derby con Denisper 7-5 7-5 6-3.aveva sconfitto Jannik Sinner al primo turno. 10.35 Avanza la rumena Simona, capace di rifilare un sonoro 6-1 6-3 alla russa Kudermetova. 10.20 Il canadese Milos Raonic ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics in quattro set: 7-6(2), 5-7, 6-2, 6-2. 09.15 Il russo Karatsev si è sbarazzato dell’argentino Schwartzmn con un triplo 6-3: inatteso ko per il solidissimo sudamericano. 09.10 Il serbo Lajovic ha sconfitto lo spagnolo Martinez in quattro set: 6-7(6), 7-5, 6-1, 6-4. 07.09 Il tedesco Alexanderbatte il francese Adrian Mannarino per 6-3 6-3 ...

