ISA 2021, soggetti esclusi: le novità e i codici Ateco nel decreto del MEF (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Mef ha previsto diversi casi di esonero dall’applicazione degli ISA, gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nelle dichiarazioni dei redditi 2021, per le attività economiche su cui l’emergenza Covid-19 ha pesantemente influito. In particolare sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità le partite Iva: che hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019; hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019; esercitano prevalentemente le attività economiche con codici riportati nell’elenco allegato al decreto. Le novità sono contenute nel decreto del MEF datato 2 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021. ISA 2021, quali sono i soggetti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Mef ha previsto diversi casi di esonero dall’applicazione degli ISA, gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nelle dichiarazioni dei redditi, per le attività economiche su cui l’emergenza Covid-19 ha pesantemente influito. In particolare sonodall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità le partite Iva: che hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019; hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019; esercitano prevalentemente le attività economiche conriportati nell’elenco allegato al. Lesono contenute neldel MEF datato 2 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio. ISA, quali sono i...

