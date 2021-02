Ho un milione di dosi | interessa? Ora spuntano i furbetti del vaccino

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Martina Piumatti Una schiera di intermediari bombarda le Regioni per procurare lotti aggiuntivi di vaccini anti Covid. Prezzo: dalle 3 alle 10 volte in più. Tra provvigioni promesse e rischi bufala, scavalcare i canali ufficiali non conviene. Ecco perché O si celano dietro mail anonime o chiamano direttamente ai numeri che contano. Dal Brasile, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti. Il canale è doppio, ma il mercato parallelo dei vaccini anti Covid è arrivato già ovunque. Tutto alla luce del sole e legale, o quasi. I “” delsi propongono alle Regioni come intermediari per l’acquisto dalle case farmaceutiche diaggiuntive di siero. Costo: dalle 3 alle 10 volte quello praticato dalle Big Pharma. Un’offerta che, con le campagne vaccinali al palo per i tagli alle forniture, fa comunque gola a molti. Ma, ...