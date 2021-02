Governo: Faraone (Iv), 'attenzione a sbloccare licenziamenti senza sbloccare i cantieri' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Non ci sono solo i 209 miliardi del Recovery Plan ma anche i 120 miliardi già finanziati per opere pubbliche che attendono di essere sbloccati". Lo ha detto Davide Faraone a Coffee Break, su La7. "Occorre sburocratizzare con il 'modello Genova' e non limitarsi a 50 opere ma sbloccare tutti i cantieri fermi. Se saremo in grado di agire con armonia su più fronti, ovvero sbloccando le opere e quindi liberando posti di lavoro, potremo tornare a una dinamica positiva in cui l'occupazione prevalga sull'assistenzialismo -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Il reddito di cittadinanza deve essere collegato alla creazione di posti di lavoro e alle politiche attive per il lavoro altrimenti diventa un elemento distorsivo della nostra economia". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Non ci sono solo i 209 miliardi del Recovery Plan ma anche i 120 miliardi già finanziati per opere pubbliche che attendono di essere sbloccati". Lo ha detto Davidea Coffee Break, su La7. "Occorre sburocratizzare con il 'modello Genova' e non limitarsi a 50 opere matutti ifermi. Se saremo in grado di agire con armonia su più fronti, ovvero sbloccando le opere e quindi liberando posti di lavoro, potremo tornare a una dinamica positiva in cui l'occupazione prevalga sull'assistenzialismo -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Il reddito di cittadinanza deve essere collegato alla creazione di posti di lavoro e alle politiche attive per il lavoro altrimenti diventa un elemento distorsivo della nostra economia".

fattoquotidiano : Governo Draghi, Faraone (Italia viva): “Se Salvini ci sta, siamo felicissimi” – Video - TV7Benevento : Governo: Faraone, 'per due anni mettiamo da parte i paletti e diamo una mano a Draghi'... - TV7Benevento : Governo: Faraone (Iv), 'attenzione a sbloccare licenziamenti senza sbloccare i cantieri'... - AlfredoCavarra : @davidefaraone Faraone hai sentito la base??? Il M5S voterà la fiducia a Draghi,e senza il MES perché Renzi lo ha a… - AlessandroPipi4 : @EzioRebasti Non come quel branco di capaci del governo Renzi, su tutti: Boschi, Madia, Costa, Mogherini, Alfano, P… -