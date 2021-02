‘Gf Vip 5’, dopo Stefano Bettarini Alfonso Signorini pronto a querelare un altro ex gieffino? L’indiscrezione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Risale a pochi giorni fa la notizia di una battaglia legale che vede coinvolti Stefano Bettarini e il Grande Fratello Vip. Come rivelato da Dagospia, Stefano sarebbe stato querelato da Mediaset per i ripetuti attacchi rivolti al programma da parte dell’ex calciatore. Stefano è stato un concorrente della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini per pochissimi giorni, dato che è stato squalificato per aver pronunciato una frase ritenuta blasfema. Le ultime indiscrezioni parlavano di altri personaggi che sarebbero stati querelati direttamente dal direttore del settimanale Chi. Oltre a Bettarini, pare che la stessa sorte potrebbe toccare ad un altro ex gieffino. Si tratta di Salvo Veneziano, anche lui sempre molto critico ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Risale a pochi giorni fa la notizia di una battaglia legale che vede coinvoltie il Grande Fratello Vip. Come rivelato da Dagospia,sarebbe stato querelato da Mediaset per i ripetuti attacchi rivolti al programma da parte dell’ex calciatore.è stato un concorrente della quinta edizione del reality condotto daper pochissimi giorni, dato che è stato squalificato per aver pronunciato una frase ritenuta blasfema. Le ultime indiscrezioni parlavano di altri personaggi che sarebbero stati querelati direttamente dal direttore del settimanale Chi. Oltre a, pare che la stessa sorte potrebbe toccare ad unex. Si tratta di Salvo Veneziano, anche lui sempre molto critico ...

