Genoa | i convocati di Ballardini per il Torino Torna Shomurodov

ZZiliani : #Preziosi (Genoa) e #Campoccia (Udinese) quasi alle mani in #Lega: la #Procura apre un’inchiesta. I due presto conv… - sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - sportface2016 : #SerieA | #TorinoGenoa, i convocati di Davide #Ballardini: riecco #Pjaca, #Zapata e #Shomurodov - infoitsport : Torino-Genoa, i convocati: Ballardini recupera 4 giocatori - TuttoFanta : ? #GENOA: tra i convocati di Ballardini rientrano #Zapata, #Pjaca, #Masiello e #Shomurodov ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa convocati

Commenta per primo Ecco idelper la partita di domani contro il Torino: Behrami, Criscito, Czyborra, Destro, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Masiello, Melegoni, Onguene, Pandev, Pellegrini, Perin, Pjaca, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha diramato l'elenco deiin vista della trasferta contro il Torino. Mister Ballardini dovrà rinunciare allo squalificato Badelj ma recupera Shomurodov, Pjaca, Masiello (tutti e tre ko ...Torino-Genoa, i convocati del tecnico rossoblù Davide Ballardini: riecco Marko Pjaca, Christian Zapata ed Eldor Shomurodov ...Napoli-Juventus si avvicina con tante assenze da una parte e dall’altra: in casa bianconera recupera Bonucci, ma restano out in tre Napoli-Juventus, Gattuso sfida Pirlo: una sfida che va oltre i tre p ...