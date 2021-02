Fernando Alonso: delicato intervento alla mascella riuscito (Di venerdì 12 febbraio 2021) In seguito ad un incidente subito mentre era in bici, Fernando Alonso è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione facciale Nelle ultime ore si è concluso l’intervento di ricostruzione maxillo facciale di Fernando Alonso. L’intervento fatto d’urgenza è la conseguenza dell’incidente, in cui il pilota spagnolo è rimasto coinvolto mentre era ad allenarsi in bicilcetta. Momenti di apprensione per il pilota sottoposto allintervento, che per fortuna sembra essere andato a buon fine. l’intervento in questione ha l’obiettivo di riposizionare la mascella superiore, che ha subito il danno maggiore in seguito all’impatto con l’auto mentre era in rotonda, oltre a riparare alcuni denti danneggiati. I medici in ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) In seguito ad un incidente subito mentre era in bici,è stato sottoposto ad undi ricostruzione facciale Nelle ultime ore si è concluso l’di ricostruzione maxillo facciale di. L’fatto d’urgenza è la conseguenza dell’incidente, in cui il pilota spagnolo è rimasto coinvolto mentre era ad allenarsi in bicilcetta. Momenti di apprensione per il pilota sottoposto all, che per fortuna sembra essere andato a buon fine. l’in questione ha l’obiettivo di riposizionare lasuperiore, che ha subito il danno maggiore in seguito all’impatto con l’auto mentre era in rotonda, oltre a riparare alcuni denti danneggiati. I medici in ...

