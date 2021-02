Farina doppio zero e pane bianco non fanno bene al cuore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Troppi cereali raffinati nella dieta sono associati a un maggior rischio di malattie cardiache e di morte prematura. Lo dice uno studio epidemiologico internazionale che al 2009 aveva coinvolto più di 130mila persone di svariati Paesi del mondo a basso, medio e alto reddito. Più precisamente, la meta-analisi ha riguardato i dati di oltre 137mila persone di età compresa tra i 35 e i 70 anni, abitanti in 21 Paesi a vario livello di sviluppo. Tutti questi soggetti hanno partecipato alla grande indagine internazionale chiamata PURE, ovvero Prospective Urban and Rural Epidemiological study. I risultati della ricerca sono stati pubblicati dal prestigioso British Medical Journal. La conclusione dello studio è quella sintetizzata sopra, e cioè che una più elevata quantità di cereali raffinati è legata a un rischio più alto di mortalità e a una maggiore frequenza di accidenti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 febbraio 2021) Troppi cereali raffinati nella dieta sono associati a un maggior rischio di malattie cardiache e di morte prematura. Lo dice uno studio epidemiologico internazionale che al 2009 aveva coinvolto più di 130mila persone di svariati Paesi del mondo a basso, medio e alto reddito. Più precisamente, la meta-analisi ha riguardato i dati di oltre 137mila persone di età compresa tra i 35 e i 70 anni, abitanti in 21 Paesi a vario livello di sviluppo. Tutti questi soggetti hanno partecipato alla grande indagine internazionale chiamata PURE, ovvero Prospective Urban and Rural Epidemiological study. I risultati della ricerca sono stati pubblicati dal prestigioso British Medical Journal. La conclusione dello studio è quella sintetizzata sopra, e cioè che una più elevata quantità di cereali raffinati è legata a un rischio più alto di mortalità e a una maggiore frequenza di accidenti ...

