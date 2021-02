Draghi scioglie la riserva | 23 ministri nel suo Governo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il premier incaricato Marioha sciolto lae ha accettato l’incarico di formare un nuovo. Lo ha annunciato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, dopo il colloquio tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio incaricato, durato circa 40 minuti. Mattarella ha anche firmato i decreti di nomina dei. Il giuramento sarà domani alle 12.Nell’esecutivo isono 23, di cui 15 politici e 8 tecnici. Federico D’Incà, in quota 5 Stelle, viene confermato ministro per i Rapporti con il Parlamento, confermata anche la pentastellata Fabiana Dadone che lascia però il ministero della Pubblica Amministrazione per approdare alle Politiche Giovanili, resta Elena Bonetti, ministra dimissionaria di Italia ...