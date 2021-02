Dpcm, le misure attuali verranno prolungate: i dettagli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dal Governo Draghi giungerà a breve una proroga di quello che è il Dpcm in vigore da prima delle passate vacanze di Natale. Il Dpcm emanato lo scorso 18 dicembre dal precedente Governo Conte vedrà alcuni provvedimenti scadere tra il 15 febbraio ed il 5 marzo prossimi. Ora il nuovo esecutivo presieduto da Mario Draghi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dal Governo Draghi giungerà a breve una proroga di quello che è ilin vigore da prima delle passate vacanze di Natale. Ilemanato lo scorso 18 dicembre dal precedente Governo Conte vedrà alcuni provvedimenti scadere tra il 15 febbraio ed il 5 marzo prossimi. Ora il nuovo esecutivo presieduto da Mario Draghi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

PaoloCaioni : RT @MassimoUngaro: Nuovo #Dpcm rimuova blocco rientri dal Brasile per i connazionali in quel paese.Subito voli #covidfree con misure di tut… - nuccia20 : RT @MassimoUngaro: Nuovo #Dpcm rimuova blocco rientri dal Brasile per i connazionali in quel paese.Subito voli #covidfree con misure di tut… - ottovanz : RT @MassimoUngaro: Nuovo #Dpcm rimuova blocco rientri dal Brasile per i connazionali in quel paese.Subito voli #covidfree con misure di tut… - italiaviva_eu : RT @MassimoUngaro: Nuovo #Dpcm rimuova blocco rientri dal Brasile per i connazionali in quel paese.Subito voli #covidfree con misure di tut… - patriziadegioia : RT @MassimoUngaro: Nuovo #Dpcm rimuova blocco rientri dal Brasile per i connazionali in quel paese.Subito voli #covidfree con misure di tut… -